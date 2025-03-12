Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa'da düzenlenen operasyonda, araçlarında uyuşturucu madde ve nakit para bulunan iki kişi gözaltına alındı.

11 Mart 2025 tarihinde saat 21.45 sıralarında, Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.F.A. (33) ve F.D. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık 20 gram methamphetamine, 6 gram kokain, uyuşturucu içerdiğine inanılan 6 adet hap, 1,5 gram hintkeneviri ve içinde yaklaşık 100 miligram hintkeneviri bulunan bir öğütücü ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 500 Euro ve 5.000 TL nakit para da emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak her iki şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi