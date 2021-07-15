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Lego'nun Tasarımına Benzetilen Silah: Sorumsuzca ve Tehlikeli

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Bir ABD silah şirketi, Lego'dan yapılmış ‘‘çocuk oyuncağına benzeyen’’ bir tabanca ürettiği için tepki topladı.
Lego'nun Tasarımına Benzetilen Silah: Sorumsuzca ve Tehlikeli

Utah merkezli şirket Culper Precision, Block19 adını verdiği Glock tabanca için ‘‘atış sporlarının saf zevkini vurgulamak için üretildiği’’ ifadesini kullanırken Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego şirkete yazdığı mektupta, Lego’nun tasarımı gibi görünen silahı üretmeyi bırakmasını talep eden bir yazı yazdı.

BBC’nin aktardığı habere göre, Culper Precision Başkanı Brandon Scott, Washington Post gazetesinde bir avukatla görüştükten sonra Lego'nun talebine uymaya karar verdiğini bildirdi.

BBC' de yer alan haberde ABD’de silah kontrolü savunucuları da tabancayı sorumsuz ve tehlikeli olarak nitelendirdi.

Everytown for Gun Safety kuruluşundan Shannon Watts, Utah merkezli silah şirketini eleştirerek bu adımın çocukları silahları kullanma riskine yönlendirdiğini vurguladı.

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Tartışmaların hedefindeki şirket sahibi, silahın yasal olarak silah sahibi olmalarına izin verilen kişiler tarafından satın alınabileceğini sözlerine ekleyerek ‘‘sorumlu kullanım vurgusu’’ yaptı. Tepkilerden sonra tehlikeli ve sorumsuz olarak nitelendirilen tabancanın internet sitesinden satışı kaldırıldı.

Hâlihazırda çocukların gelişimi, toplumsal cinsiyet rolleri ve tüm bunlarla bağlantılı olarak şiddet ekseninde, oyuncak silah kullanımı tehlikelerine dikkat çekilirken silah üreticisinin paradoksal bir şekilde silah üretimini, dünyada en çok satan oyuncak şirketinin tasarımına benzetmesi işin ciddi boyutunu gözler önüne serdi.

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