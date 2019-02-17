Limasol’daki 15 dakikalık yoğun yağış su taşkınlarına neden oldu

Limasol’da dün etkili olan yoğun yağış, yolların ve evlerin sularla dolmasına neden oldu.

Fileleftheros gazetesi “15 Dakikalık Yağış Limasol’u Venedik’e Dönüştürdü” başlıklı haberinde, Limasol’da etkili olan 15 dakikalık yağış nedeniyle ev ve binaları su bastığını, yolların sularla dolması nedeniyle araçların trafikte oldukça zorlandığını yazdı.

Gazete, Limasol şehir merkezi ve kale bölgesinde yağışların etkili olduğu ve itfaiye ekiplerinin su baskınları için çağrı aldığını belirtti.