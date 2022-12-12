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Lionel Messi’nin istediği oldu, Mateu Lahoz eve gönderildi!

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Hollanda-Arjantin maçındaki yönetimi ile Avrupa futbolunda tepki çeken hakem Mateu Lahoz, FIFA tarafından evine gönderildi! Messi tur atladıkları maçtan sonra Lahoz'a tepki göstermişti.
Lionel Messi’nin istediği oldu, Mateu Lahoz eve gönderildi!

2022 Dünya Kupası’nda 4 maç kaldı. Oynanacak karşılaşmalarda FIFA’nın görev vermeyi düşünmediği hakemler ülkelerine dönmeye başladı. Bu hakemlerden biri de Hollanda-Arjantin maçında 15 oyuncuya sarı kart göstererek rekor kıran İspanyol hakem Mateu Lahoz oldu.

İki takımın da yönetimini beğenmediği Lahoz hakkında maç sonu kazanan taraf Arjantin daha çok tepki gösterdi. Messi, Lahoz’un iyi bir hakem olmadığını ve göreve hazır olmayan hakemlerin bu tip maçlarda görev almaması gerektiğini belirtti.

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez de kaptanına takılarak, “Hollanda’nın gol atması için her şeyi yaptı. Sürekli ceza sahasına yakın yerden serbest vuruşlar veriyordu. İşe yaramaz, kötü bir hakem” yorumunu yaptı.

MESSI’NİN LAHOZ AÇIKLAMASI

Lionel Messi, Hollanda maçından sonra canlı yayında yaptığı açıklamalarda hakem Lahoz’a şu sözlerle tepki göstermişti;

“Hakem hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü dürüst değilsiniz. Konuşursam her şey değişir ve size yaptırım uygularlar. FIFA bunu düşünmeli, ama yapamazlar. Bu tür durumlar için iyi bir hakem gereklidir, göreve hazır olmayan bir hakem koymamalılar.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda’yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin’de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı.

DÜNYA KUPASI TARİHE GEÇTİ

Mateu Lahoz karşılaşmada gösterdiği 15 sarı kartla Dünya Kupası tarihinde en fazla oyuncunun sarı kart gördüğü maçı yönetmiş oldu.

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