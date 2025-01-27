LTB çocuklar için Şubat tatili etkinlikleri düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), çocuklar için Şubat tatilinde 9 farklı etkinlik ve kurs düzenliyor.

“Şubat Tatilinde Hem Öğreniyor Hem Eğleniyoruz” sloganıyla Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Şubat tatilinde çocukların yaratıcı, sosyal, eğitsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle keyifli zamanlar geçirmeleri hedefiyle organize ettiği “LTB Şubat Tatili Çocuk Kursları” 3 Şubat Pazartesi başlayacak.

9 farklı kurs ve etkinlikle Şubat tatilinde 4-12 yaş aralığındaki çocuklara geniş bir seçenek sunuluyor. Özel gereksinimli çocuklar için ise “Geri Dönüşüm Sanat Atölyesi” düzenleniyor.

Kurs ve Tiyatro Oyunları Programında, Karagöz Gizli Hazine, Yaratıcı Ahşap Atölyesi (Eğitmen - Aslı İzveren, Ebru Köktaş), Uçan Bisiklet (Çocuk Oyunu), Gökkuşağı Kurabiye Atölyesi (Eğitmen - Gizem Miralay Serdar), Seramik Mozaik Atölyesi (Eğitmen - Ayhatun Ateşin), Ebeveyin Katılımcı Teraryum Atölyesi (Eğitmen - Aycan Akçın), Ebru Sanatı Atölyesi (Eğitmen - Ülviye Karabaşak), Özel gereksinimli çocuklar için Geri Dönüşüm Sanat Atölyesi (Eğitmen - Merve Borova) ve Science For Kids ile Eğlenceli Bilim yer alıyor.

Etkinliklerin programı ve ücretleri şöyle:

"Karagöz Gizli Hazine, 3-4 Şubat saat 18.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 4 yaş ve üzeri, ücret 150 TL.

Yaratıcı Ahşap Atölyesi, Eğitmen - Aslı İzveren, Ebru Köktaş, 3 Şubat Pazartesi saat 10.00-11.00, yer: Cuco Toys & Crafts, 6-12 Yaş. Ücret 900 TL.

Uçan Bisiklet (Çocuk Oyunu) 7 Şubat Cuma 18.00, 8 Şubat Cumartesi 16.00, 11 Şubat Salı 18.00 4 yaş ve üzeri. Ücret 50 TL. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu.

Gökkuşağı Kurabiye Atölyesi, Eğitmen - Gizem Miralay Serdar 5 Şubat Çarşamba saat 10.00-12.00, 6- 12 Yaş. Merkez Lefkoşa. Ücret 500 TL.

Seramik Mozaik Atölyesi, Eğitmen - Ayhatun Ateşin, 6 Şubat Perşembe, saat 10.00-12.00, 6-12 Yaş, Yer - Alashia Sanat Atölyesi. Ücret 900 TL.

Ebeveyn Katılımcı Teraryum Atölyesi Eğitmen - Aycan Akçın 6 Şubat Perşembe, saat:14.00-16.00, 4-10 yaş arası. Merkez Lefkoşa. Ücret 900 TL.

Ebru Sanatı Atölyesi, Eğitmen - Ülviye Karabaşak 10 Şubat Pazartesi, saat 10.00-12.00, Merkez Lefkoşa. 5-9 Yaş. Ücret 500 TL.

Özel gereksinimli çocuklar için Geri Dönüşüm Sanat Atölyesi. Eğitmen - Merve Borova, 10 Şubat Pazartesi, 10.00-12.00 (6-8 yaş), 12 Şubat Çarşamba, 10.00-12.00 (9-11 yaş), LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi, Ücretsiz.

Science For Kids ile Eğlenceli Bilim, 11 Şubat Salı, saat: 16.00-18.00 Merkez Lefkoşa 6-10 Yaş Ücret 900 TL.”