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LTB Çocuklara Yönelik Çeşitli Atölye Çalışmaları Düzenliyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde Çocuk Atölyesi düzenleniyor.
LTB Çocuklara Yönelik Çeşitli Atölye Çalışmaları Düzenliyor

Kıbrıs Sokak Oyunları, Atık Malzeme Değerlendirme, Yaratıcı Drama, Çocuğum Haklıyım, Haklarımı öğreniyorum, Geleneksel Lezzetlerimiz, Takı-Taş Boyama, İşaret Dili Öğreniyorum, Lefkoşa’dan Hikayeler, Küçük El Aletleri, Kokulu Taş ile Mandala yapma konularında gerçekleştirilecek atölyelere kayıt için son tarih 11 Kasım 2020.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulanacağını kurslara 14 Kasım Cumartesi günü başlanacak.Kurslar Cumartesi günleri 2 grup şekilde düzenlenecek. 1. Grup saat 10:00’da, 2. Grup ise saat 14:00’da eğitim görecek. 

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Ücretsiz gerçekleştirilecek kurslarda gruplar  en fazla 15 kişiden oluşacak.

Kurslara kayıtlar mesai saatleri içerisinde 0548 853 0582 veya 0533 862 1861 numaralı telefondan Whatsapp mesaj yolu ile yapılabilir.

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