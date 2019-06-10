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LTB, Lefkoşa’nın ilk “Yeşil Balkon”larını belirledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehir genelinde belediyeye ait yeşil alanlarda yurttaşların üretim yapabilmeleri ve doğa ile daha sık buluşmaları için oluşturduğu hobi bahçelerinden sonra “Yeşil Balkon”ları da tespit edip ödüllendirme uygulamasını başlatıyo
LTB, Lefkoşa’nın ilk “Yeşil Balkon”larını belirledi

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Park Bahçeler Şubesi yetkilileri 2019 yılı için pilot bölge olarak belirlenen Kumsal ve Köşklüçiftlik’te bulunan toplam 6 adet bahçe ve balkonu “Yeşil Balkon” olarak ödüllendirdi. Mehmet Akif Caddesi’nde 1 adet, İsmail Beyoğlu Sokakta 2 adet, Aziz Güner Sokakta 1 adet, Hoca Salih Efendi Sokakta 1 adet ve Berlin Sokakta 1 adet balkonlu apartman dairesi ve bahçeli ev sahibini ziyaret eden Başkan Harmancı, “hem yaşadıkları yere hem de çevreye karşı duyarlı olan yurttaşlara” ödül belgesi, tohum ve mevsimlik çiçek takdim etti. 

YEŞİL BALKONLAR 2020 YILINDA JÜRİ İLE BELİRLENECEK
 

Lefkoşa Türk Belediyesi şehrin yeşil dokusunu geliştirmek, çevreyi güzelleştirmek ve yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacıyla, Çevre ve Ziraat Mühendisleri, Peyzaj Mimarları ile LTB Park Bahçeler Şubesi ve meclis üyelerinden oluşacak jürinin belirleyeceği kriterlere göre “Yeşil Balkon” yarışmasını 2020 yılında düzenleyecek.

2019 YILI LEFKOŞA’NIN YEŞİL BALKONU: SAMANBAHÇE

Bu arada, 22 Haziran Cumartesi günü Samanbahçe’de LTB’nin iş birliği ve katkılarıyla Studio21’in düzenleyeceği Samanbahçe Festivali’nde, bölgede yapılan yeşillendirme çalışmaları tanıtılacak ve Samanbahçe, Lefkoşa’nın 2019 yılı yeşil balkonu olarak takdim edilecek. 

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