LTB Yaz Atölyeleri Tamamlandı, Katılımcılara Belgeleri Verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) çocuklara yönelik düzenlediği yaz dönemi atölyeleri, renkli bir kapanış etkinliğiyle sona erdi.
LTB Yaz Atölyeleri Tamamlandı, Katılımcılara Belgeleri Verildi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı etkinlikte, atölyelere katılan çocuklara katılım belgeleri verildi. Çocukların hem eğlenip hem de öğrendikleri atölyelerin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Harmancı, kursların çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Başkan Harmancı ayrıca Yaratıcı Ahşap Atölyesi eğitmeni Aslı İzveren, Renkli Taşlar Mozaik Atölyesi eğitmeni Ayhatun Ateşin, Hip Hop Modern Dans Atölyesi eğitmeni Bekir Şimşek, Küçük Eller Büyük Tatlar Mutfak Atölyesi eğitmeni Buğse Abraş Yücel, Yoga Atölyesi eğitmeni Esra Ayalp Cabacaba ve Dikkat Geliştirme Atölyesi eğitmeni Nedret Alkım’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

