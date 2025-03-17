LTB’den bölgesel temizlik öncesi arsa ve arazi sahiplerine çağrı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yaz aylarında yangın riski taşıyan ve sinek, böcek, yılan gibi zararlı canlıların üremesine neden olan boş arsa ve arazilerin temizliğine 2 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, başkent Lefkoşa’nın temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, LTB Temizlik Şubesi de belediye sınırları içindeki boş arsa ve arazi sahiplerine bu alanları temizleme çağrısında bulundu.

Duyuruda, temizliği mal sahipleri tarafından yapılmayan arsaların LTB ekipleri tarafından temizleneceği ve Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu işlemin mal sahiplerine fatura edileceği belirtildi.

Öte yandan, LTB Temizlik Şubesi, arsa ve arazi sahiplerine posta yoluyla bildirim yazıları göndermeye başladı. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen yurttaşların 0392 60 85279 numaralı telefondan LTB Temizlik Şubesi’ne ulaşabileceği ifade edildi.