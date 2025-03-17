  • BIST 10874.29
  • Altın 3527.533
  • Dolar 36.6802
  • Euro 39.9583
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAErmenistan ve Azerbaycan, barış için anlaştı

LTB’den bölgesel temizlik öncesi arsa ve arazi sahiplerine çağrı

» »
LTB’den bölgesel temizlik öncesi arsa ve arazi sahiplerine çağrı
LTB’den bölgesel temizlik öncesi arsa ve arazi sahiplerine çağrı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yaz aylarında yangın riski taşıyan ve sinek, böcek, yılan gibi zararlı canlıların üremesine neden olan boş arsa ve arazilerin temizliğine 2 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, başkent Lefkoşa’nın temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, LTB Temizlik Şubesi de belediye sınırları içindeki boş arsa ve arazi sahiplerine bu alanları temizleme çağrısında bulundu.

Duyuruda, temizliği mal sahipleri tarafından yapılmayan arsaların LTB ekipleri tarafından temizleneceği ve Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda bu işlemin mal sahiplerine fatura edileceği belirtildi.

Öte yandan, LTB Temizlik Şubesi, arsa ve arazi sahiplerine posta yoluyla bildirim yazıları göndermeye başladı. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen yurttaşların 0392 60 85279 numaralı telefondan LTB Temizlik Şubesi’ne ulaşabileceği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasında trafik kontrollü sağlanacak25 Şubat 2025 Salı 10:06
  • İki adet sahte doları tedavüle sürdü, üzerinde 26 tane daha çıktı!24 Şubat 2025 Pazartesi 22:06
  • Lefkoşa Türk Belediyesi her alanda çalışmalarını sürdürüyor...24 Şubat 2025 Pazartesi 12:02
  • Lefkoşa'da 'borcunu öde' kavgası... Bıçakla yaraladı!21 Şubat 2025 Cuma 13:16
  • Haspolat’taki arıtılmış atık suların tarımda daha çok kullanılması için çalışma yapılıyor16 Şubat 2025 Pazar 11:48
  • Gaziköy-Ercan ve tünel yolu üzerinde çalışmalar bugün de devam edecek15 Şubat 2025 Cumartesi 12:44
  • Bedrettin Demirel Caddesi’nde asfalt çalışması yapılacak15 Şubat 2025 Cumartesi 12:43
  • Diren Çemberi çevresinde hafta sonu altyapı çalışması yapılacak14 Şubat 2025 Cuma 15:44
  • LEFKOŞA’DA 79 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU10 Şubat 2025 Pazartesi 12:53
  • Mehmet Harmancı: Çehremiz değişecek, büyük bir rüya gerçek oluyor31 Ocak 2025 Cuma 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti