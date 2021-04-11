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Lute, Anastasiadis ile görüşüyor Kaynak: Lute, Anastasiadis ile görüşüyor

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorununa ilişkin Cenevre’de yapılacak olan gayriresmi 5+1 konferans hazırlığı çerçevesinde bugün liderlerle görüşecek.
Lute, Anastasiadis ile görüşüyor Kaynak: Lute, Anastasiadis ile görüşüyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorununa ilişkin Cenevre’de yapılacak olan gayriresmi 5+1 konferans hazırlığı çerçevesinde bugün liderlerle görüşecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorununa ilişkin Cenevre’de yapılacak olan gayriresmi 5+1 konferans hazırlığı çerçevesinde bugün liderlerle görüşecek.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Lute’un bu sabah saat 09:30’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Haber kaynakları, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Lute ile yapacağı görüşmede “Türk tarafının iki devlete dayalı çözüm ısrarını” gündeme getireceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Lute’un ise TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin sonucu hakkında Anastasiadis’e bilgi vermesi bekleniyor.

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