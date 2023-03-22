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Macron tartışma yaratan emeklilik yaşı yasasını savundu

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Fransa'yı karıştıran emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını öngören yasa ile ilgili Macron açıklamalarda bulundu.
Macron tartışma yaratan emeklilik yaşı yasasını savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halkın büyük tepkisine rağmen yasalaştırmada ısrar ettiği emeklilik yaşı reformunun gerekli olduğunu ve yıl sonuna kadar uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Emeklilik yaşını iki yıl arttırarak 64’e çıkaracak yasa tasarısına karşı işçi sendikalarının ve halkın geniş kesiminin düzenlediği kitlesel barışçıl eylemlere on binlerce kişi katılmıştı.

Macron hükümeti, ülkedeki kitlesel gösteriler sonrasında parlamentodaki üç partinin başvurusuyla düzenlenen güven oylamasını az bir farkla geçmişti. Macron hükümeti eğer güven oylamasını kaybetseydi, hem hükümet düşecekti hem de emeklilik reformu iptal olacaktı.

Cumhurbaşkanı Macron, televizyonda yaptığı açıklamada, “Sizce bu reformu yapmak benim hoşuma mı gidiyor? Hayır. Ancak bütçeyi dengelemenin yüz tane yolu yok… bu reform gerekli” dedi.Parlamentonun geçen hafta oylamayı es geçerek reformu kabul etme kararının ardından ise göstericiler Paris ve diğer kentlerde meydana gelen gösterilerde her gece polisle çarpışarak barikatları ve çöp yığınlarını ateşe vermişti.

Göstericiler bugün ülkenin güneyindeki Nice ve Toulouse kentlerindeki tren istasyonlarını kuşattılar.

Sokak gösterilerine ek olarak petrol depoları, toplu taşıma ve çöp toplama hizmetlerini etkileyen eylemler, dört yıl önce düzenlenen “Sarı Yelek” eylemlerinden bu yana merkez siyasi eğilimli Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesine karşı yapılan en büyük başkaldırı oldu.

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