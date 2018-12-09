Mağusa-Lefkoşa anayolundaki kaza ucuz atlatıldı

Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
2 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Dikkatsiz sürücü çemberde durmayarak ana yoldan geçen araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, bugün saat 15.45 sıralarında, İnönü kavşağında, ED 428 plakalı araç sürücüsü Shatlyk Muradov (E-30), Nergisli istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Inönü köyü yönüne gitmek için anayola dikkatsizce giriş yaptı. O esnada anayol üzerinde Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mehmet Behçet Aksoy (E-20) yönetimindeki ED 861 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle ED 428 plakalı araç trafik yön levhasına, ED 861 plakalı araç ise aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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