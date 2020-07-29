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Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nden iki anlamlı etkinlik

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Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nden iki anlamlı etkinlik
Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nden iki anlamlı etkinlik

Mesarya Lionları, Temmuz ayı içerisinde ilk önce Gazimağusa’da bulunan Özen Yaşlı Bakımevi’ni ziyaret ederek, saç ve cilt bakımı etkinliğini gerçekleştirdi. Levent Kuaför ve Red & Black kuaför salonları sponsorluğu desteği ile hayat bulan etkinlikte, bakımevinde yaşayan büyüklerimize bayram öncesi gerçekleştirilen ziyaretle, unutulmadıkları ve her zaman değerli oldukları bir kez daha hatırlatıldı.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü üyeleri, bir diğer anlamlı aktiviteyi ise Lefkoşa’ya taşıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çağlayan Çocuk Yurdu’na, Derya Butik sponsorluğunda kıyafet ve Halil Tölük Ayakkabı mağazası sponsorluğunda ayakkabı bağışı gerçekleştirdi. Yurtta yaşayan tüm çocuklara bayram öncesi büyük bir mutluluk yaşatan Mesarya Lions, üyelerin ve sponsorların katkılarıyla bağış aktivitesini finanse etti.

Yurt müdürü tarafından kabul edilen Mağusa Mesarya Lions Kulübü Başkan ve üyeleri, marka aktivitelerinden birisi olarak tanımladığı Çağlayan Çocuk Yurdu bağışlarının beşinci yılında olduğunu hatırlatarak, zor bir dönemden geçmemize rağmen, bağış aktivitesini başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtiyor.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü, ülkemizde ilk kez İngilizce bir isimle kurulan ve Çocukluk Çağı Kanseri ile Onkoloji ihtisas kulübü kapasitesiyle hizmet verecek olan Nicosia New Generation Lions Kulübü’nün sponsoru olarak toplum hizmetlerini ileri seviyeye taşımanın gururunu yaşıyor.

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