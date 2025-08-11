Mağusa'da 58 yaşındaki Gülen evinde ölü bulundu

Gazimağusa’da 58 yaşındaki Abdurrahman Gülen, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yenierenköy’de bir dülger atölyesinde çalışan Gülen, yaklaşık 3-4 gün önce rahatsızlanması üzerine ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerin ardından kendi isteğiyle taburcu edilen Gülen, bu sabah evinde hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.
