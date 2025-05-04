Mağusa'da alkollü şahıs çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı

Gazimağusa’da A.Y.(E-46), dün gece, 128 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Polis, bahse konu şahsı suçüstü tutukladı. Soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa’da A.Y.(E-46), dün gece, 128 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Polis, bahse konu şahsı suçüstü tutukladı. Soruşturma devam ediyor.
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