Mağusa'da Karakol Parkı Yenileniyor

Daha güvenli ve çağdaş bir oyun alanı haline getirilmesi amacıyla kapsamlı şekilde yenileme çalışmalarının yürütüleceği Karakol Parkı’nda yapılacak çalışmaları Gazimağusa Belediyesi Proje Bölümü’nde görevli Peyzaj Mimarı Dilara Dindar açıkladı.

Oyun alanındaki mevcut kauçuk zeminin, güvenlik ve estetik açıdan yenileneceğini belirten Dindar, yeni zeminin, çocukların güvenliğini sağlamak için kaliteli malzemelerle döşeneceğini kaydetti.

Parktaki mevcut oyuncakların, hasar tespitinin yapıldığını söyleyen Dindar, gerekli tamirlerin yapılacağını, böylelikle oyun alanındaki araç gereçlerin çocuklar için güvenli hale getirileceğini ifade etti.

Çocuk Parklarını Düzenleme Projesi’nden sorumlu Peyzaj Mimarı Dilara Dindar, yeni oyuncakların, uygun zeminlere yerleştirileceğini, bu sayede parkın, daha çeşitli oyun seçenekleri sunarak çocukların eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlayacağını söyledi.

Oyun alanının yanı sıra çevre düzenlemesi ve ağaç, bitki ıslahı ile ilgili kapsamlı çalışmaların da yapılacağını belirten Dindar, park içerisindeki ağaç ve çalılar düzenli bir şekilde budanacağını, yeşil alanların daha estetik ve bakımlı hale getirileceğini kaydetti.

Park civarında kontrolsüz büyüyüp boyları elektrik tellerini aşan ve tehlike yaratan okaliptüs ağaçlarının bulunduğuna dikkat çeken Dindar, bu ağaçların olumsuz hava koşullarında devrilip kırılma sonucu çevreye, cana ve mala zarar verme tehlikesi bulunduğunu vurguladı. Dindar, bu tür riskleri önlemek amacı ile yürütülecek çalışmalar kapsamında gençleştirme budama yöntemi ile bölgedeki okaliptüs ağaçlarının ıslahının sağlanacağını belirtti.

Parke ve bordür döşemesi işlemleri ile de parkın genel görünümünün iyileştirilmesi planlanırken, elektrik tesisatı döşemesi ile aydınlatma ihtiyacı da sağlanarak Karakol Parkı'nın hem çocuklar hem de ziyaretçiler için daha güvenli, konforlu ve estetik bir alan olması hedefleniyor.