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Mağusa'da tehlikeli sürüş yaparken gölete düştü...

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Tehlikeli sürüş yaparken gölete düştü: Yaralanan olmadı
Mağusa'da tehlikeli sürüş yaparken gölete düştü...

Gazimağusa’da Glapsides Park Alanı içerisinde dün saat 18.00 sıralarında Ayşe Sarı (K-25) yönetimindeki NC 737 plakalı aracı kendi ekseni etrafında döndürmek suretiyle tehlikeli sürüş yaptığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek park alanının kuzey kısmında bulunan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki gölet içerisine düştü.

Kaza sonucu yaralanan olamadı.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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