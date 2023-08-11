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Mahkeme Hasan Yazıcı ile Cüneyt Gökkaya’nın poliste 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi

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Mahkeme Hasan Yazıcı ile Cüneyt Gökkaya’nın poliste 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi
Mahkeme Hasan Yazıcı ile Cüneyt Gökkaya’nın poliste 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi

İskele Kaza Mahkemesi Hüseyin Mavideniz’in öldürüldüğü mekan önünde çıkan arbede de vahim zarar ve ciddi darp olayına karışan zanlılar Hasan Yazıcı ile Cüneyt Gökkaya’nın poliste 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis Memuru Mustafa Çebi, mahkemede verdiği ifadede 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 03:00 sıralarında İskele’deki eğlence merkezi önünde çıkan arbede sonucunda zanlıların elleri ile Hüda Yalınayak’ın yüzüne vurmak suretiyle burnunun kırılmasına neden olduklarını söyledi.

Olayda ciddi darp ve vahim zarar olduğunu belirten Polis Memuru Çebi, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.. Yargıç Şevket Gazi de zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmalarını emretti. BRT

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