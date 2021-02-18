Makina Müh. Odası:" Pandemi Yönetim Kurulları " oluşturulmalıdır

Makina Mühendisleri Odası tarafından, makina mühendisliği disiplini ile ilgili donanımlarda alınacak tedbirler detaylı bir şekilde 24 Eylül 2020 tarihinde ilgili birimlere iletilmiştir.

Ülkemizde COVİD-19 kaynaklı salgın ile mücadele ediyoruz. Bu maksatla, Makina Mühendisleri Odası tarafından, makina mühendisliği disiplini ile ilgili donanımlarda alınacak tedbirler detaylı bir şekilde 24 Eylül 2020 tarihinde ilgili birimlere iletilmiştir.

Belli ki önümüzdeki hafta tamamen veya kısmen açılış olacaktır ve on binlerce öğrencinin de adaya geleceği konusu açıklanmıştır. Açılış ve öğrencilerin adaya getirilmesi ile ilgili kapanma sürecindeki tedbirlere ilave tedbir alınmalıdır. Hijyen, mesafe ve maske kullanma tedbirlerine ilave önerilerimiz aşağıda sunulmuştur.

Açılacak olan okullar ve oteller ile ilgili alınması gereken tedbirlerin alındığını ve uygulandıklarını teyit etmek için " Pandemi Yönetim Kurulları " oluşturulmalıdır.

1. Tüm toplu taşıma araçlarında, üflemeli sistemler çalıştırılmamalıdır. Havalandırma yapılacaksa araç tavanına monteli havalandırma kapakları, araç hareket yönünün ters yönünde açılmalıdır. Açılabilen pencere varsa sadece havalandırma için 1/4 oranında açılmalıdır.

2. Toplu taşıma araçlarında her koltukta 1 kişi olmalı, art arda olan koltuklarda çapraz (diagonal) oturulmalıdır.

3. Toplu taşıma araç şoförleri, maskeye ilave olarak koruyucu yüz siperi de kullanmalıdır.

4. Tüm toplu taşıma araçları, seferlerinden sonra hijyen işlemi ile temizlenmeli, en az 15 dakika tam havalandırılmalı ve girişlerde dezenfektan bulundurulmalı.

5. Merkezi havalandırma sistemleri toplu alanlarda mutlaka kapatılmalıdır.

6. Münferit odalarda sadece kalan insanlar olmalı, giriş çıkış olmamalı.

7. Hasta odalarında merkezi havalandırma en düşük fan hızında olmalı veya münferit ısıtma cihazı kullanılmalı.

8. Asansör kullanımı kısıtlanmalı, kullanılması halinde mesafe dikkate alınacak şekilde zeminde durma yerleri işaretlenmelidir.

9. Asansörlerde fanlar pozitif yönde çalıştırılmamalıdır.

10. Toplu taşıma araçlarında ve asansörlerde, COVİD-19 önlemleri pano halinde asılmalıdır.

11. Açılış yapacak olan kurumların, toplu yaşam/kullanım alanları ile ilgili aldıkları tedbirleri gösteren ve bu tedbirlerin denetiminden sorumlu olan bir personeli belirlemesi ve yazılı olarak uygun yerde pano halinde asılmasını sağlamalıdır.

12. Sınıflar, kapalı alanlar, odalar vb. yerler imkân olması halinde, yüksek verimlilikte filtreli merkezi havalandırmalardan istifade ederek, düşük fan hızlarında %100 temiz hava ile iklimlendirilmelidir.