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Mali Protokol imzalanıyor!

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın iki günlük KKTC programı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün KKTC’ye geliyor...
Mali Protokol imzalanıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın iki günlük KKTC programı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün KKTC’ye geliyor...

Ziyaretinde Oktay'a Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek. Bugün saat 14.00 sıralarında Ercan Havalimanına inecek olan Fuat Oktay, saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Yapılacak görüşmenin ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, saat 16.00’da Fuat Oktay’ı kabul edecek. Yapılacak görüşmelerin ardından Oktay, önce T.C. Büyükelçiliğine ardından da akşam yemeği için tekrar Cumhurbaşkanlığına geçecek.

MALİ PROTOKOL İÇİN İMZALAR YARIN ATILIYOR

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay saat 10.00’da baş başa bir görüşme gerçekleştirecek, heyetler arası görüşmenin de gerçekleştirilmesinin ardından mali protokol için imza töreni düzenlenecek.

“BİR ZAMANLAR KIBRIS” DİZİ SETİNİ DE ZİYARET EDECEK

KKTC ziyareti sırasında TRT’de yayınlanacak olan ve ülkemizde çekimleri süren ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin setine de ziyaret gertçekleştirecek olan Fuat Oktay, 16.40’ta adadan ayrılacak.
 

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