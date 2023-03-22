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Mark Zuckerberg’in olaylı istifa çağrısı yeniden gündemde

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Mark Zuckerberg, 2010 yılında yaşanan ve baskıcı bir patron olduğunun iddia edildiği olayla yeniden gündemde. 2010 yılında Facebook'taki bilgilerin basına sızdırılmasından sonra Zuckerberg, o çalışanları istifa etmeye çağırmıştı.
Mark Zuckerberg’in olaylı istifa çağrısı yeniden gündemde

Facebook’u kuran ve ardından sosyal medya platformlarıyla işleri büyüten, sonunda da Meta adı altında tüm yaptıklarını birleştiren Mark Zuckerberg, yönetim tarzıyla sık sık eleştiriliyor. Hatta bazı çalışanlarına göre Zuckerberg, şirketi âdeta bir diktatör gibi yönetiyor.

Son olarak ünlü teknoloji liderinin, 13 yıl önce yaşanan bir olayla yeniden gündeme geliyor. 2010 yılında, çalışanlarından birinin medyaya bilgi sızdırmasının ardından “Lütfen istifa edin” konu başlığıyla bir e-posta gönderdiği ortaya çıktı.

Internal Tech Emails isimli sitede yayınlanan e-posta, yeniden Twitter’da paylaşılarak gündeme geldi. E-postada Zuckerberg, şirket içi bilgileri sızdıranların istifa etmesini istedi.

BASINA HANGİ BİLGİLER SIZDI?

2010’da yaşanan skandal ise TehCrunch isimli teknoloji haberleri yapan web sitesinde çıkan ve Facebook’un akıllı telefon yapmak için çalıştığını ileri süren haberden kaynaklanıyor. Zuckerberg, olay üstüne çalışanlarına yazdığı e-postada şu satırları kaleme alıyor:

“Birçoğunuz bir cep telefonu yaptığımızı iddia eden TechCrunch hikayesini gördünüz. Bir telefon yapmıyoruz ve uzun uzadıya aslında ne yaptığımız hakkında konuştum: Tüm telefonları ve uygulamaları daha sosyal hale getirmenin yollarını geliştirmek.

Zuckerberg’in çalışanlarına yazdığı e-posta…

Buradaki herkesin bunu şirket dışından birine söylemesinin uygun olduğunu düşünmesi sinir bozucu. Bu bir ihanet. Hikayenin yanlış olması bu durumu değiştirmiyor. Son birkaç gün içinde diğer birçok insan gibi bu karmaşanın verdiği zararı temizlemek için kişisel olarak çok zaman harcamak zorunda kaldım. Şimdi bile, artık rakip olduğumuzu düşündükleri için ortağımız olması gereken mobil alandaki şirketlerle daha tehlikeli bir durumdayız. Telefonlarını daha iyi hale getirmek için entegrasyonlar oluşturmak yerine onlarla rekabet edecek bir telefon ürettiğimizi düşünüyorlar.
Bu yüzden bunu kim sızdırdıysa derhal istifa etmesini istiyorum. Dahili bilgileri sızdırmanın uygun olduğuna inanıyorsanız, ayrılmalısınız.”

KUZEY KORE LİDERİNE BENZETİLDİ

O sırada 25 yaşında olan teknoloji dehası, basına şirket bilgilerinin sızması konusunda sıkıntılar yaşarken şimdilerde de Meta’da adeta kıyım yaparak onlarca kişiyi işten çıkarmaya karar verince, yeniden çalışanlarına karşı tutumu eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Ayrıca 2016 yılında, kovulan eski bir Facebook çalışanının, Zuckerberg’in şirketi demir yumrukla yönettiğini iddia ettiği kitap da yeniden dikkat çekti.

Yazar Antonio Garcia Martinez, şirketi bir tarikata benzetti ve Zuckerberg’in liderlik tarzının Kuzey Kore hükümdarı Kim Jong Un’unkine benzediğini söyledi.

Martinez ayrıca kitapta, Facebook’taki kadın çalışanlara nasıl giyinmeleri gerektiğinin söylendiğini ve diğer çalışanların dikkatini dağıtmamak için çok kısa olduğu düşünülen etekleri giymekten kaçınmaları gerektiğini de yazdı.

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