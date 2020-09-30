Mars yüzeyinin altında tuzlu göletler keşfedildi: Yaşam olasılığını artırıyor

Mars'ın güney kutbunda büyük bir yer altı gölünün yanı sıra tuzlu su göletlerinin var olabileceği bildirildi. İtalyan bilim insanları, kızıl gezegeninin güney kutbunda gömülü büyük bir göl olduğuna inandıkları oluşumun keşfinden iki yıl sonra bölgeyi daha kapsamlı inceleme sonucunda elde ettikleri yeni bulguları 'Nature Astronomy' dergisinde yayımladı.

Ekip, Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express yörünge kaşifi radar alıcısının verilerini kullanarak bölgeyi yüzlerce kilometre genişletip inceledi. Araştırmacılar, bir yakasından diğerine mesafenin 20 ila 30 kilometre olduğu ve buzla kaplı yüzeyin bir buçuk kilometre altında yer aldığı hesap edilen tuzlu su gölünün varlığına dair daha fazla kanıt sundu.

Bilim insanları ayrıca büyük gölün çevresinde farklı boyutlarda ve gölden ayrı üç küçük oluşum tespit etti. Bu oluşumların tuzlu su göletleri olabileceğini belirten Roma Tre Üniversitesinden Sebastian Emanuel Lauro liderliğindeki ekip, Mars Express verisinin yanı sıra Dünya'da güney kutbu ve Kanada arktiğinde gömülü gölleri tespit etmek için kullanılana benzer bir yönteme başvurdu.

Suyun potansiyel varlığı, Mars'ta mikrobiyal yaşam olasılığını artırıyor. Mars'ın güney kutbunda yüzey sıcaklığının eksi 113 derece olduğu ve derinlere indikçe sıcaklığın kademeli olarak arttığı ifade ediliyor.