Mars'ın sesi ilk kez duyuldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta gezegene inen InSight'ın güneş panellerine vuran rüzgarın sesinin kaydını kamuoyuyla paylaştı.

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı'nda görevli bilim adamı Bruce Banerdt, bu ses kaydının sürpriz bir gelişme olduğunu belirterek, InSight'ın hareketi ölçümlemeyi amaçladığını, haliyle buna ses dalgalarının yarattığı devinimin de dahil olduğunu açıkladı.

Kayıtla ilk kez bir başka gezegenin sesi Dünya'da duyulurken, bilim adamları, sesin saatte 24 kilometre hızla esen kuzeybatı rüzgarından kaynaklandığını düşünüyor.

NASA Başkanı Jim Bridenstine de kayıtla ilgili "Bir diğer gezegenin yüzeyinde kaydedilen ilk sesleri duymak ayrıcalık. Harika bir ekibimiz var, NASA'da her gün inanılmaz şeyler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Mars'a 26 Kasım'da varan InSight, kızıl gezegende sismik inceleme yapacak ve Mars'ın yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak.