  • BIST 6.046,41
  • Altın 1615.142
  • Dolar 26.0695
  • Euro 28.4502
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Mauro Icardi’ye dudak uçuklatan teklif

» »
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan bir teklif geldiği öğrenildi. Galatasaray, alternatif bir isme yöneldi.
Mauro Icardi’ye dudak uçuklatan teklif

Galatasaray’daki kiralık sezonunun ardından Paris Saint-Germain'e (PSG) geri dönen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek istese de transfer piyasasını altüst eden Araplar devrede…

İtalyan tuttomercato.web sitesi, Al Shabab'ın Arjantinli yıldızın bonservisi için Fransız kulübüne 20 milyon Euro önerdiğini duyurdu. Suudi kulübünün Mauro Icardi'ye de 2 yıl için toplam 80 milyon Euro vadettiğini ileri sürdü.

Galatasaray yönetimi, iddianın doğruluğun araştırıyor.

LUKA JOVIC HEDEFTE

Forvet transferinde önceliği Mauro Icardi olan, Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan’a gitme ihtimaline karşılık bir yabancı bir de yerli santrfor arayan Galatasaray, son olarak Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i listesine aldı.

25 yaşındaki Luka Jovic, geçen sezon Fiorentina’ya bedelsiz transfer oldu.

Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Sırp forvet, ikna edilmeye çalışılıyor. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş önerdiği belirtiliyor. Ancak Floransa kulübünün, Jovic'in sözleşmesini uzatma opsiyonu bulunuyor.

Geçen sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıkan Sırp forvet 13 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsmail Kartal gözyaşıyla veda ettiği Fenerbahçe’ye tam yetkiyle geldi30 Haziran 2023 Cuma 12:02
  • Fenerbahçe, İsmail Kartal’ı resmen açıkladı!29 Haziran 2023 Perşembe 14:51
  • İskele'de Metin Menteş devam dedi28 Haziran 2023 Çarşamba 09:25
  • Sertoğlu: 13 yıldır görevdeyim, kulüplere ilk kez kırıldım25 Haziran 2023 Pazar 08:34
  • Futbolda Ligler 23 Eylül'de başlayacak24 Haziran 2023 Cumartesi 17:07
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 32 takımlı yenilenmiş turnuvanın duyurusu yapıldı24 Haziran 2023 Cumartesi 08:01
  • Aziz Yıldırım’dan başkan adaylığı açıklaması23 Haziran 2023 Cuma 14:30
  • Edin Dzeko 2 yıllığına Fenerbahçe'de22 Haziran 2023 Perşembe 20:25
  • Fenerbahçe’de kritik 72 saat: Teknik adam, Dzeko, Zajc ve Arda Güler gelişmeleri21 Haziran 2023 Çarşamba 19:30
  • Arda Güler, İngiltere’yi salladı! Dev kulüplerin iştahı kabardı…21 Haziran 2023 Çarşamba 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti