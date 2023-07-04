Mauro Icardi’ye dudak uçuklatan teklif

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan bir teklif geldiği öğrenildi. Galatasaray, alternatif bir isme yöneldi.

Galatasaray’daki kiralık sezonunun ardından Paris Saint-Germain'e (PSG) geri dönen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek istese de transfer piyasasını altüst eden Araplar devrede…

İtalyan tuttomercato.web sitesi, Al Shabab'ın Arjantinli yıldızın bonservisi için Fransız kulübüne 20 milyon Euro önerdiğini duyurdu. Suudi kulübünün Mauro Icardi'ye de 2 yıl için toplam 80 milyon Euro vadettiğini ileri sürdü.

Galatasaray yönetimi, iddianın doğruluğun araştırıyor.

LUKA JOVIC HEDEFTE

Forvet transferinde önceliği Mauro Icardi olan, Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan’a gitme ihtimaline karşılık bir yabancı bir de yerli santrfor arayan Galatasaray, son olarak Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i listesine aldı.

25 yaşındaki Luka Jovic, geçen sezon Fiorentina’ya bedelsiz transfer oldu.

Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Sırp forvet, ikna edilmeye çalışılıyor. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş önerdiği belirtiliyor. Ancak Floransa kulübünün, Jovic'in sözleşmesini uzatma opsiyonu bulunuyor.

Geçen sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıkan Sırp forvet 13 gol atarken, 5 de asist yaptı.