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Mavideniz cinayeti... Dava 5 Ekim'e ertelendi...

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İskele Long Beach‘de Noyanlar‘a ait Breeze adlı diskoda meydana gelen ve cinayetle sonuçlanan kavgada Hüda Yalınayak’ın burnunun kırılmasına neden olan H.Y ile C.G yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı
Mavideniz cinayeti... Dava 5 Ekim'e ertelendi...

İskele’de 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında Noyanlar‘a ait Breeze adlı diskoda  yaşanan kavga sırasında meydana gelen Hüseyin Mavideniz cinayetinde, Hüda Yalınayak’ın yüzüne vurmak suretiyle burnunun kırılmasına neden olan H.Y ile C.G hükümsüz olarak bir ay cezaevine gönderilmişti.
  Süreleri dolan zanlılar dün üçüncü kez İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı ancak dava yine ertelendi. 
   Savcı Ayşe Kaymak USB’nin çoğaltılmadığından dolayı havaleye hazır olmadıklarını belirterek, bundan dolayı da havaleye hazır olabilmeleri için süreye ihtiyaç duyulduğunu beyan etti.  
   Zanlıların avukatları bu talebe itirazda bulunmadı ve Yargıç Çiğdem Güzeler de davayı 5 Ekim 2023 tarihine erteledi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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