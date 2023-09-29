Mavideniz cinayeti... Dava 5 Ekim'e ertelendi...

İskele’de 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında Noyanlar‘a ait Breeze adlı diskoda yaşanan kavga sırasında meydana gelen Hüseyin Mavideniz cinayetinde, Hüda Yalınayak’ın yüzüne vurmak suretiyle burnunun kırılmasına neden olan H.Y ile C.G hükümsüz olarak bir ay cezaevine gönderilmişti.

Süreleri dolan zanlılar dün üçüncü kez İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı ancak dava yine ertelendi.

Savcı Ayşe Kaymak USB’nin çoğaltılmadığından dolayı havaleye hazır olmadıklarını belirterek, bundan dolayı da havaleye hazır olabilmeleri için süreye ihtiyaç duyulduğunu beyan etti.

Zanlıların avukatları bu talebe itirazda bulunmadı ve Yargıç Çiğdem Güzeler de davayı 5 Ekim 2023 tarihine erteledi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi