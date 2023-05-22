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Maviş: İskele de okullardaki yabancı öğrenci sayısı % 41’e ulaştı

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, İskele’de her geçen gün artan yabancı öğrenci ve eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek amacıyla İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunda grev yaptı.
Maviş: İskele de okullardaki yabancı öğrenci sayısı % 41’e ulaştı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, İskele’de her geçen gün artan yabancı öğrenci ve eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek amacıyla İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunda grev yaptı.

Grevle ilgili olarak Şehit İlker Karter İlkokulu’nda basın açıklaması yapan Sendika Genel Sekreteri Burak Maviş, “Ada’nın Kuzey’indeki Yabancı Öğrencilerin Eğitim Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” hakkında hazırlanan basın bildirisini okudu.

Maviş, İskele’de yabancı öğrenci sayısının % 41’e ulaştığını ifade etti. Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yabancı öğrenciler konusunda okullara ve öğretmenlere destek vermekte yetersiz kaldığını savunarak, “Yabancı öğrencilerin eğitimi ile ilgili ciddi bir boşluk var” dedi.

Yabancı öğrencilere yönelik Türkçe eğitimi ve oryantasyon düzenlenmesi gerektiğini aktarab Maviş, Eylül ayında Okullar açılmadan sorunun giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. İskele de Şehit İlker Karter İlkokulu’nda yüzde 36, İskele Maarif Anaokulunda yüzde 40 İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunda ise yüzde 76 yabancı öğrenci bulunuyor.

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