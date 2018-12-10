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Meclis'te seks skandalı iki milletvekili tuvalette basıldı

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İTALYA'da 5 Yıldız Hareketi ile Kuzey Ligi’nden 2 milletvekili meclis tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Halk, isimleri açıklanmayan vekillerin istifasını istiyor.
Meclis'te seks skandalı iki milletvekili tuvalette basıldı

İTALYA, parlamentoda yaşanan seks skandalı ile çalkalanıyor. Koalisyon ortakları aşırı sağcı Kuzey Ligi ile düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden 2 vekilin meclis tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.  Il Giornale'nin haberine göre, vekillerin isimleri ve görüntüleri, özel hayatın gizliliği ilkesi nedeniyle okurlarla paylaşılmadı.

“BÜYÜK AYIP”... 

Ancak gazetenin üst düzey bir ismi, iki vekilin de uzun boylu ve oldukça “çekici” olduklarını ifade etti. İtalya'da Twitter kullanıcıları “Mecliste bunların yaşanması büyük bir ayıp”, “İki vekil derhal istifa etmeli” ifadeleriyle olaya tepki gösterdi. Meclisten ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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