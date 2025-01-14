Mehmet Harmancı: Lefkoşa’da Gece Kulüplerinden Sevgi Evine Uzanan Dönüşüm

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yedi yıl önce başlattıkları bir mücadelenin anlamlı sonuçlarını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yedi yıl önce başlattıkları bir mücadelenin anlamlı sonuçlarını duyurdu. Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisindeki tüm gece kulüplerini yedi yıl önce zorlu bir hukuki süreç sonunda kapattıklarını belirtti.

Bu süreçte kapatılan mekanlardan biri, Vakıflar İdaresi'ne ait bir yapıyken, zamanla yeni bir işlev kazanarak topluma fayda sağlayacak bir projeye dönüştü. Tangül Çağıner Vakfı’nın maddi katkılarıyla bu yapı, çocuklar için bir Sevgi Evi'ne dönüştürüldü. Sevgi Evi’nin açılışı, yarın düzenlenecek bir törenle gerçekleştirilecek.

Başkan Harmancı, bu dönüşümü, “Aldığımız her siyasi kararın çarpan etkisini gösteren inanılmaz bir örnek” diyerek değerlendirdi. Sevgi Evi’nin, birçok çocuğa sıcak bir yuva olacağını ifade eden Harmancı, alınan kararların toplumsal dönüşüm üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Bu proje, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sosyal sorumluluk anlayışını ve toplum yararına yönelik çalışmalarını somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Sevgi Evi’nin, açıldığı günden itibaren, ihtiyaç sahibi çocuklar için güvenli bir liman olması bekleniyor.