Mehmetçik Belediye başkanına işten durduğu şahıstan ölüm tehtidi

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya, işten çıkartıldığı gerekçesiyle yazılı ölüm tehdidinde bulunan E.A., şikayet üzerine tutuklandı.
İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Burak Can Kaplan, zanlının, işten çıkartıldığı gerekçesiyle, 16 Ocak’ta saat 16.00’da, kendi telefonundan, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun telefonuna, WhatsApp uygulaması üzerinden yazılı mesaj gönderip, adı edileni “Bilesin ekmeğimle oynarsan, hayatınla oynarım” demek suretiyle ölüm tehdidinde bulunduğunu söyledi.
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