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Melania Trump, Gülen'e ait okulu ziyaret etti

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"Burada harika işler yapılıyor!"
Melania Trump, Gülen'e ait okulu ziyaret etti

ABD'de First Lady Melania Trump'ın Twitter'dan paylaştığı bir okul ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı. Okulun 'Charter School' adı verilen Fethullah Gülen'e ait okullardan biri olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Twitter hesabından Oklahama eyaletindeki bir okul ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Beni misafir eden Tulsa'daki DOVE School'un öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederim. Burada harika işler yapılıyor! Eğitim sadece akademiden ibaret değil, aynı zamanda güçlü bir karakter ve değer duygusunu da içermesi çok önemlidir" notunu düştü. 

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Melania Trump'ın paylaşımının ardından sosyal medyada First Lady'nin ziyaret ettiği DOVE School isimli okulun 'FETÖ'ye ait okullarından biri olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı, 2016 yılındaki haberinde söz konusu okuldan 'FETÖ'ye ait sözleşmeli (charter) okul' olarak bahsedildiği görülüyor. 

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