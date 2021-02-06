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Mengi cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarılıyor!

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34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi dün öğleden sonra Lefkoşa’da bir apartman dairesinde ölü olarak bulundu.
Mengi cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarılıyor!

34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi dün öğleden sonra Lefkoşa’da bir apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; yapılan ileri soruşturmada Halil İbrahim Mengi’nin başına muhtemelen sert bir cisim ile vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Polis olayla ilgili yaptığı ileri soruşturmada iki kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu kişilerin bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Ne Olmuştu?

Lefkoşa'da 34 yaşında evinde ölü bulundu! Cinayet şüphesi var!

Lefkoşa'da Mengi cinayetinde gelişme var, tutuklular var!

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