Menteş Gündüz ‘Meclis Başkanlığına Adayım’

2020 TV’de yayınlanan, Çiğdem Aydın’ın ‘Güne Merhaba’ programında, aday olduğunu açıklayan Menteş Gündüz, parti içerisinde 4 arkadaşının daha aday olabileceğini, bundan çekinmediğini ve bu konudaki kararının kesin olduğunu belirtti. Meclis Başkan adaylığına 2 kadın Milletvekilinin de aday olacağı öne sürülürken, kadın adayların Resmiye Eroğlu Canaltay ile İzlem Gürçağ olabileceğine vurgu yapıldı.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığına adayım. Daha öncede aday olacağımı belirttim. Bu arada fikrim değişmedi ve adaylığım devam ediyor. Neden başkan adayı olduğumu sorarsanız, ben 2009 yılında 2013 yılına kadar Kaymakam oldum. 2013’den 2020’ye kadar 7 yıldır da Milletvekiliyim. En çok zevk aldığım şeyde komitelerde çalışmak ve yasalar ile uğraşmaktır. Bu yasalar uygulanmayacaksa bizde oturup yasa yapmayalım. Bu konuda da kendimi yetenekli hissediyorum. Öngörüm ve yasaları çok iyi bilmem ve 11 yıllık siyasi hayatım nedeniyle oturacağım koltuğun hakkını vereceğim kanaatindeyim dedi.

Menteş Gündüz açıklamasına devamla, Meclis başkanlığına başka arkadaşlarım da adaydır. Ben bundan hiç gocunmam. Kazansam da kaybetsemde benim için fark etmez. Kim kazanarsa da saygı duyarım. 4 aday arasında, 2 kadın arkadaşımın da aday olduğunu duydum. Bunlardan birisi İzlem olabilir. Onun bakanlık düşündüğünü ama alamayınca o da Mecis başkan adayı olabilir. Resmiye hanım ile ilgili sorununza birşey diyemeyeceğim. Resmiye hanımın adı geçişiyor ama tam olarak bilemiyorum. Adaylara gizli oylama ile oy verilerek seçilebilir. Bu arada bende kendi kendime oy veririm. Ben 4 arkadaşımdan daha iyi başkanlık yaparım diyerek büyük konuşmam. Herkes yeterlidir. Ben kazanmasam da üzülmem görevime devam ederim ifadesinde bulundu.