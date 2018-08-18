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Merit Lefkoşa’ya 620 bin TL elektrik faturası

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Merit Lefkoşa Hotel & Casino’ya Temmuz ayı elektrik faturası 620 bin TL geldi
Merit Lefkoşa’ya 620 bin TL elektrik faturası

Elektriğe yapılan yüzde 30 zamdan oteller de olumsuz etkilendi.

 Merit Lefkoşa Hotel & Casino’ya Temmuz ayı elektrik faturası 620 bin TL geldi.

Otelin genel müdürü Mine Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu konudaki tepkisini dile getirdi.

Gürses’in açıklaması şöyle:

“Otelimizin Temmuz Ayı Elektrik parası geldi.


620.000 (ALTIYÜZYİRMİBİN) Türk Lirası
Haa bir de A’dan Z’ye tüm kullandığımız malzemelere gelen zamlar var
Bir de döviz arttı diye malzeme yok diyen firmalar var
Almam diyemezsin çünkü hizmet sektörüyüz.
Başka bir şey demeyeceğim”

*Editörün Notu: Kuzey Kıbrıs'taki kumarhaneler, kumarhanelere özel elektrik indiriminden yararlanıyor.

 

 

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