Mesarya’nın bazı köylerinde yarın kısa süreli elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-Tek) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mesarya’nın bazı köylerde kısa süreli kesintiler yapılacağını duyurdu.

Buna göre, yarın 11.30 ile 12.00 saatleri arasında Gaziköy bölgesinde yaklaşık yarım saatlik elektrik kesintisi olacak.

Turunçlu, Kurudere, Ulukışla’nın bir bölümü, Aslanköy, Aslanköy askeri tesislerine 10.30 ile 11.00 saatleri arasında; Paşaköy ve Paşaköy askeri tesislerine 11.30 ile 12.00 saatleri arasında yaklaşık yarım saat elektrik verilemeyecek.