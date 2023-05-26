Meta çalışanlarında işten çıkarılma stresi

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Meta'da işten çıkarma dalgaları sürerken, çalışanlar arasında da bu durum ayrı bir stres kaynağına döndü.

Bloomberg’in haberine göre; Meta çalışanları, işten çıkarılma endişesi yaşarken verimlilikleri de düşüyor. Çarşamba günü, Mark Zuckerberg’in şirketi yeni bir işten çıkarma turuna başladı.

İşe alım ve teknoloji bölümlerinde 4 binden fazla kişi işini kaybederken, bir başka departmandan da 5 bin kişinin daha çıkarılacağı belirtildi.

Zuckerberg, kasım ayında şirket çalışanlarının 11 binini işten çıkardıktan sonra mart ayında da ikinci bir dalganın yaşanacağını duyurulmuştu.

Geride kalan çalışanlar, kiminle çalışacaklarını, yeni görev ve sorumluluklarının nasıl olacağını bilmediklerini söylerken, Zuckerberg’in haftalar önce hangi birimlerde işten çıkarma yapılacağını açıklamasının da çalışanları endişeli ve motivasyonsuz bıraktığını belirttiler.

Meta daha önce de risk sermayedarı Keith Rabois gibi kişiler tarafından sahte işler yapan kişilerin işe alınmasıyla eleştirilmişti. Zuckerberg’in şirket için çalkantılı bir yıl olarak tanımladığı dönemde, yöneticilerin 940 bin dolara varan ikramiyeler almaları da çalışanların sert tepkisiyle karşılanmıştı.