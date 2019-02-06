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Meteoroloji Dairesi sel, fırtına ve yıldırıma karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu

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Meteoroloji Dairesi sel, fırtına ve yıldırıma karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi sel, fırtına ve yıldırıma karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ülkede yer yer etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak; yetkililer ile vatandaşlara, dere taşması, su baskını, ani sel, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar, yıldırım ve benzeri olaylar için tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgemizde devam etmesi beklenmektedir. Periyot içerisinde düşecek yağış miktarlarının kuvvetli (21-50 kg/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dere taşması, su baskını, ani sel, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar, yıldırım vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

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