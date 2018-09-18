Metin Güllü adaylıktan çekildi

Çok kıymetli Ulusal Birlik Partililer;

Bildiğiniz üzere partimizin tüzüğü gereği en geç 3 yılda bir yapılan kurultayımız için 27 Ekim 2018’de bir kez daha sandık başına gidip, partimizin yeni başkanını seçeceğiz. Kurultay öncesinde ise İlçe Kongreleri yapılacak. Kuşkusuz değişimlerin de yaşanacağı kongreler; bizlere heyecan partimize ise canlılık getirecektir. Ben de bu sürece katkı koyabilmek adına, üyelerimizden de gelen istek üzerine 3 Eylül 2018 tarihinde İskele İlçe Başkanlığı’na adaylığımı açıklamıştım. Adaylığımı açıkladığım günden beri şahsıma duyulan güveni ifade eden mesajlar şahsımı ve ailemi gururlandırmıştır. Verilen desteğe müteşekkiriz. Ancak bu süre içerisinde ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaların hepimizi ciddi anlamda etkilediği aşikar. Benim de işlerimi daha fazla etkilememesi için adaylığımı tekrar gözden geçirme fırsatı buldum. Ailemle yaptığı istişare sonucu, İskele İlçe Başkanlığı’na açıkladığım adaylıktan çekilme kararı aldım. Bilinmesini isterim ki partime geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da hizmet etmeye devam edeceğim. Bu süreçte bana destek veren herkese sonsuz teşekkür eder, ilçe kongresinde ve daha sonra kurultayımızda aday olan herkese başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederim. Daha güçlü UBP, daha güçlü iktidar için saygı ve sevgilerimle.

METİN GÜLLÜ