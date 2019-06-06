Meyveli kek nasıl yapılır görünümü şahane lezzet ötesi!Evde görseline ve tadına bol bol doyacağınız meyveli kek tarifini sizlerle paylaştık! Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz meyveli kek için malzemeler!

Evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz lezzetine ve görseline kendini hayran bırakan meyveli kek tarifini elmaelma.com okurları ile paylaştık! Evde basit bir şekilde yapabileceğiniz meyveli kek tarifini sizde deneyerek sevdiklerinizle beraber afiyetle yiyebilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeleri ve yapılış aşamasını aşağıda bulabilirsiniz!

Malzemeler; 3 adet yumurta, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 2 çay kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 10 adet çilek, 200 gram karadut, 5-6 adet çilek, 1 avuç karadut, 1/2 su bardağı toz şeker, 100 gram margarin (eritilmiş), 1 adet limonun suyu, 1 paket vanilin yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurtaları ve toz şekeri bir çırpma kabına alın ve bir mikser yardımıyla güzelce çırpın. Ardından yağı ve sütü ilave edip, bir süre daha çırpın.

Limon suyu, un ve kabartma tozunu da ilave edip, birkaç dakika daha çırpın. Ardından dibini güzelce yağladığınız bir kek kalıbına hazırladığınız kek karışımını dökün.

Üstüne yıkayıp, doğradığınız çilekleri ve karadutları serpiştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin. Kek pişerken üst şerbetini hazırlayın. Eritimiş margarini toz şekerle birlikte güzelce çırpın. Ardından limon suyu ve vanilyayı da ekleyip bir süre daha çırpın. Şerbetiniz hazır.

Pişme süresinin sonuna doğru bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Kekiniz piştiyse fırından alın ve henüz sıcakken bir servis tabağına aktarın.

Servis tabağına aldığınız kekin üzerine, henüz sıcakken hazırladığınız şerbeti gezdirin ve bu şekilde soğumaya bırakın. Kek soğuduktan sonra sevdiğiniz meyvelerle üzerini süsleyip servise başlayabilirisiniz.