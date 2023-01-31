  • BIST 4.976,55
  • Altın 1167.413
  • Dolar 18.8092
  • Euro 20.445
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Miçotakis, Japonya’da Türkiye’yi suçladı

» »
Yunanistan Başbakanı Miçotakis resmi temaslar için gittiği Japonya'da açıklamalarda bulundu.
Miçotakis, Japonya’da Türkiye’yi suçladı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, resmi temaslar için gittiği Japonya’da açıklamalarda bulundu…

Başkent Tokyo’da Japon medyasına konuşan Miçotakis, Türkiye’yi suçladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın birinci yılının bitmek üzere olduğuna dikkat çeken Miçotakis NATO üyelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Miçotakis, “Türkiye’nin NATO içindeki pozisyonu birçok NATO üyesi ülkeyi rahatsız ediyor ve bunun Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle hiçbir bağı yok” dedi. Türkiye’nin Moskova’ya uygulanan yaptırımlara katılmamasını ve İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini henüz onaylamamasını eleştiren Miçotakis, “Türkiye, Rusya ile özel bir ekonomik ilişkiye sahip olmanın avantajını kullanıyor. Eğer bir ittifaktaysanız ve bu ayrıca bir değerler ittifakıysa uzakta kalamazsınız” yorumunu yaptı.

Yunanistan Başbakanı, “Türkiye ile olası bir çatışmadan endişe etmiyorum ama Türk dış politikası sonra yıllarda giderek daha saldırgan bir tutum izlemeye başladı. Bu  durum Ukrayna’da uluslararası yasaların açıkça ihlali sonrasında çok uygunsuz kaçıyor bence” dedi.

Miçotakis sözlerine, “Bugün yapılan birçok açıklamanın seçim öncesine yönelik olduğunu görüyoruz fakat sürekli bu tür açıklamalar gelmesinin Türk kamuoyunu olumsuz etkilemesinden endişe ediyoruz” diyerek devam etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Elektrik Üretiminde Rüzgar ve Güneş, İlk Kez Gazı Geride Bıraktı31 Ocak 2023 Salı 12:49
  • Avrupa’da alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40’ı aldatıcı bulundu30 Ocak 2023 Pazartesi 23:01
  • Finlandiya’dan Erdoğan’a yanıt: ‘İsveç’siz olmaz’30 Ocak 2023 Pazartesi 20:29
  • Fransa’nın 3 bölgesinde seçim tekrarlandı30 Ocak 2023 Pazartesi 16:26
  • Hırvatistan’dan şaşırtan karar: Bikiniyle gezene 150 euro ceza29 Ocak 2023 Pazar 22:58
  • Danimarka’daki Müslümanlar Kur’an-ı Kerim yakılmasını protesto etti29 Ocak 2023 Pazar 18:49
  • Macron: Rusya ile konuşmaya devam edeceğim28 Ocak 2023 Cumartesi 21:49
  • İşçiler Robin Hood’dan esinlenip sivil itaatsizlik eylemi başlattılar28 Ocak 2023 Cumartesi 14:44
  • Berlin’de Türk oyları için dönerli ve Viagra’lı seçim kampanyası28 Ocak 2023 Cumartesi 13:14
  • Tevrat’ın yakılmasına izin vermediler27 Ocak 2023 Cuma 22:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti