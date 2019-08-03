Microsoft Windows 7 yolun sonuna yaklaştı

En başarılı işletim sistemlerinden olan Microsoft Windows 7 için maalesef yolun sonu görünüyor.

Tüm Windows sistemleri içinde en uzun süre sorunsuz kullanılabilen işletim sistemi halen çoğu kullanıcının sisteminde yer alıyor. Ancak desteğin sonladırılma durumu kullanıcıların yeni sistemlere geçişini hızlandırıyor.

Windows 7 sisteminden Windows 10’a geçişler hızlanıyor

Sistem desteğinden eksik kalmak istemeyen kullanıcılar, Windows 10’a geçişkonusunda hızlanmaya başladı. Açıklanan son resmi verilere göre Windows 10’a geçişler, son dönemde büyük hız kazandı.

Net Applications‘ın raporuna göre , kullanıcıların Windows 10’a geçişlerinin hızlandığı ortaya çıktı. Windows XP ve 7’den sonra ortaya çıkan ve Microsoft’un gözbebeği haline gelen Windows 10’a geçiş için vakit giderek azalıyor. Son verilere göre sistemin kişisel bilgisayar pazarındaki pazar payı %3,6 azaldı. Bu durum, işletim sistemi tarihindeki en büyük ve hızlı düşüşlerden biri olarak gösteriliyor.

Windows işletim sistemleri arasında benzer bir durum daha önce de yaşanmıştı. Windows XP, 2014 yılında bile Windows 7 ve Windows 8′den daha popülerdi. Sistem hâlâ %31,83’lük bir paya sahip ancak birçok kullanıcı şu an yeni işletim sistemine geçiş yapmaya devam ediyor.

Tekrar hatırlatmakta fayda var, Microsoft Windows 7 yazılım desteği 2020 yılındason bulacak.