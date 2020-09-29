  • BIST 1.123
  • Altın 477,321
  • Dolar 7,8288
  • Euro 9,1832
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

Mide ağrısı neden olur?

» »
Gün içerisinde yemek yedikten sonra veya yemeden önce sol kaburgamızın alt kısmında; bazen karın bazen de sırta doğru yayılan ağrılara mide ağrısı denilmektedir. Peki mide ağrısına yol açan etkenler nelerdir? Mide ağrısı neden olur? Nasıl tedavi edilir?
Mide ağrısı neden olur?

Mide ağrısının birçok nedeni olabilmektedir. Çoğu zaman yemek yedikten sonra başlayan ağrılarının sebebi; dokunan, ağır gelen ve yeterli olandan fazla yenmesi sonucu oluşabilmektedir. Bunun haricinde ağrılar sadece yemek öncesi ve sonrası ile sınırlı kalmıyorsa mutlaka doktora görünmeniz gerekmektedir. Mide de oluşan ağrılar; midede şişlik, reflü, gastrit, ülser ve kansere kadar gidebilmektedir. Mideniz de oluşan ağrıların hazımsızlık sonucu mu yoksa başka nedenle mi oluştuğunu anlayabilmek hayati önem taşıyabilmektedir. Ağrılarınızın sürekliliği 1-2 günü geçen ağrılarsa, doktorunuza görününüz.

 

Beslenme dışında mide ağrısına sebep olabilecek etkenler;

  • Çevresel faktörler,
  • Aşırı yapılan stres,
  • Alerjik durumlar;
  • Mevsimsel faktörler,
  • Fark edilemeyen mide ile ilgili bir hastalık,
  • Hormonal sebeplerdir.

Hemen hemen her yaşta olan kişilerde mide ağrıları görülebilmektedir. Fakat; aileden gelen genetik bir durum, sinirli bir yapı, düzensiz beslenmesi olan kişilerde daha şiddetli ve sık görülebilmektedir.

Tedavisi kişinin mide ağrısına etken durum tespit edilerek ona uygun şekilde yapılmaktadır. Ağrılar; mide asidinin yükselmesi ile ilgiliyse koruyucu ilaçlar verilerek kişinin rahatlaması sağlanmaktadır. Her zaman önemli olan hastalığın erken teşhis edilip tedaviye başlanmasıdır. Midenin tahriş olması durumunda da doktor kontrolünde başlanan ilaç tedavisiyle kısa sürede olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Mideyi rahatlatarak ağrıları hafifleten bitkiler ile yapılan çaylarda evde etkili olabilmektedir. Tarçın, nane, papatya ve bal mideyi koruyarak, rahatlamasını sağlamaktadır. Yine de siz sadece bitki çayları ile korunmak yerine muayene olarak tetkiklerinizi mutlaka yaptırınız.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dar giysiler selülit sorununu artırıyor!29 Eylül 2020 Salı 19:32
  • Uzmanlardan uyarı! Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!29 Eylül 2020 Salı 19:17
  • Bu besinler yağ yakımını arttırıyor29 Eylül 2020 Salı 19:03
  • Grip aşısını her yıl yeniliyoruz,Corona aşısında her yıl yenilemek gerekir mi göreceğiz29 Eylül 2020 Salı 18:10
  • ''Pozitif kişi, yüzlerce kişiye bulaştırabilir''29 Eylül 2020 Salı 17:49
  • Yeni bulgularla en güncel karşılaştırma! İşte koronavirüs, grip ve soğuk algınlığının belirtileri arasındaki farklar29 Eylül 2020 Salı 17:34
  • Miyomların Neden Olduğu 6 Önemli Sağlık Sorunu29 Eylül 2020 Salı 15:10
  • Kalp sağlığını korumak için 7 etkili beslenme önerisi29 Eylül 2020 Salı 14:10
  • Bol bol tüketin! Koronavirüs lahana turşusuyla savaşamıyor29 Eylül 2020 Salı 13:50
  • Dar Giysiler Selülit Sorununu Artırıyor29 Eylül 2020 Salı 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti