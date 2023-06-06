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Mide bulandıran olay: Sapık doktor mastürbasyon yapıp spermli kahveyi kadınlara vermiş

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İngiltere, bir yıl boyunca mide bulandıran cinsel tacizci doktoru konuşuyor.
Mide bulandıran olay: Sapık doktor mastürbasyon yapıp spermli kahveyi kadınlara vermiş

İngiltere 55 yaşındaki doktor Nicholas John Chapman’ı ve taciz davasını konuşuyor…

Ülkenin batısındaki Gloucester kentinde yaşanan olayda, doktor Chapman’ın bir kadına “fark ettirmeden” bir yıl boyunca cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

BARDAĞIN DİBİNDE BİRİKMİŞ

Chapman’ın ismi açıklanmayan kadına birçok kez kahve ikram ettiği ve kahveyi hazırlamadan önce mastürbasyon yaparak elde ettiği spermleri kahvede kullandığı tespit edildi.

Yaklaşık bir yıl boyunca kadına bu şekilde “spermli kahve” içirdiği ortaya çıkan Chapman iddiaları yalanladı.

Dün görülen duruşmada ismi açıklanmayan kadının avukatı, “Müvekkilim, kendisine sunulan kahveyi içtikten sonra bardağın dibinde yoğun ve kaygan bir madde buldu. Bunu fark edince polise başvurdu ve yapılan incelemeler sonucunda bu maddenin doktora ait meni olduğu ortaya çıktı” açıklamasını yaptı.

“KAHVE TUZLU GELDİ”

Bu gelişmenin ardından doktorun gözaltına alındığı ve görevden de uzaklaştırıldığı belirtilirken avukat, “Kahveye spermini ekleyerek müvekkilime cinsel tacizde bulunmuş oldu” ifadesini kullandı.

İsmi açıklanmayan kadının 2020’nin sonundan beri doktorun hazırladığı kahvede “bir gariplik” olduğunu fark ettiğini belirten avukat, “Müvekkilim kahveyi içtikten sonra tadının bozuk olduğunu söyleyerek tuvalete gitti. Kahve daha tuzlu gibiydi. Kalan kahveyi lavaboya dökünce bardağın dibinde yoğun bir balgam benzeri görüntü vardı. Bunun bardağın dibinde olmaması gerektiğini tahmin ederek harekete geçti” dedi.

SPERM ÖRNEĞİNDEKİ DNA DOKTORLA EŞLEŞTİ

Genç kadın, bu olayın 6 ya da yedi kere başına geldiğini ve bu durumdan şüphelendiğini ama tam olarak da anlayamadığını da söyledi. Fark etmeden bir süre boyunca “spermli kahveyi” içen kadın bardağın fotoğrafını çekerek 13 Eylül 2021’de resmi süreci başlattı ve sperm örneği ile doktorun DNA’sının da eşleşmesiyle harekete geçti.

Gözaltına alınan Chapman ise iddiaları yalanlayarak, “Çocukluğumdan beri bir rahatsızlığım olduğu için idrar yaparken sperm kaçırabiliyorum. Elimde kalmış olabilir” dedi. Doktor Chapman’ın avukatı ise, “Müvekkilim uygunsuz bir tavır içerisinde olmadı ve 13 Eylül’de kahve yapmadığını söylüyor. Birinin şaka yapmış olabileceğini düşünüyor” dedi.

İngiliz mahkemesi, henüz bir karara varamazken duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

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