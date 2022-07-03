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Mide mikrobuna karşı doğal reçeteler

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Prof. Dr. Erk, mide ve bağırsak hastalıklarının en önemli nedeni olan mide mikrobu Helicobacter Pylori’nin tedavisinde bazı besinlerin de etkili olduğuna dikkat çekti
Mide mikrobuna karşı doğal reçeteler

Helicobacter Pylori tüm dünya ölçeğinde en sık görülen kronik enfeksiyon hastalığıdır ve mide-bağırsak hastalıklarının en önemli nedenidir. Kronik aktif gastrit, mide-12 parmak bağırsağı ülseri, mide kanseri ve bağırsak kökenli lenfoma türlerinin ana nedenidir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu mikrobu mide için birinci derece karsinojen olarak kabul ettiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu konuda bilinmesi gerekenleri şöyle açıkladı…

HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?

Kesin bulgular olmamakla birlikte Helicobacter Pylori'nin  kalp-damar, karaciğer-safra yolları, cilt, bazı kan hastalıkları, migren ve romatizmal hastalıklarla ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Kronik ürtiker kaşıntılı, deride kabarık, kırmızı ve çabuk kaybolan deri döküntüleri ile seyreder. Kronik ürtiker ile Helicobacter Pylori arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve tedaviyle ürtikerin düzelebileceği bilinmektedir. Araştırmalar, enfeksiyon nedeni ile mide-bağırsak duvarında artan geçirgenliğin besinlerdeki alerjen maddelerin vücuda kolayca sızmasına neden olduğunu, bağışıklık sisteminin uyarıldığını ve ürtikerin ortaya çıktığını göstermektedir.

MİDE AĞRISI VARSA DİKKAT!

Mideyi sinsice içten içe iltihaplandıran bu bakteri sosyo-ekonomik ve hijyen şartları kötü olan ülkelerde sık görülür. Helicobacter Pylori; kronik aktif gastritten mide kanserine kadar birçok hastalığa zemin hazırlayabilir. Hastaların bir kısmında belirti vermeyen bu mikrop, mide ağrısı, şişkinlik, gece uykudan uyandıran karın ağrısı, yemekten hemen sonra karın ağrısı ve açlık hissi gibi şikayetlere yol açar.

BULAŞICI MIDIR?

Sağlıksız koşullar, yiyeceklerin ve içme suyunun temiz olmaması ve ailedeki diğer bireylerde bu bakterinin bulunması, Helicobacter Pylori riskini artırır. Bu bakterinin hijyenik olmayan yiyecek ve içeceklerle insanlara, daha sonra insandan insana geçtiği bilinmektedir. Tedavi edilmezse mide kanseri riskini de artırır.

TEDAVİDE GEÇ KALINMAMALI

Helicobacter Pylori'nin teşhisi, nefes (üfleme), kan ve gaita testleriyle yapılır. Üfleme testi 30 dakikada sonuç verir. Tedavide antibiyotik kullanılır. Ancak bu mikrop, zor tedavi edildiğinden tedavide birden fazla antibiyotik birlikte kullanılmalıdır. Tedaviye mide asidini azaltan bir ilaç ilave edilmektedir. Mide asidinin azaltılması antibiyotiklerin etkisini artırır.

BU BESİNLER DE İLAÇ GİBİDİR

Mide mikrobunun tedavisinde, doğal besinler ve baharatlar da faydalıdır. Kırmızı acı biber, Helicobacter Pylori'nin gelişimini engeller. Sarımsak bu mikrobu öldürmede son derece etkilidir. Antibiyotik gibi görev yaparak bakterileri yok eder. Ayrıca antioksidan ve C vitamininden zengin gıda alımı şikayetleri azaltır. Portakal, greyfurt, domates, kuşburnu, maydanoz, brokoli, lahana, karalahana, yeşil sivribiber ve karnabahar da tedavisini destekler.

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