  • BIST 6.015,29
  • Altın 1602.614
  • Dolar 25.9374
  • Euro 28.2768
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Mike Pence’ten Biden’a sert suçlama: Felakete yol açtı

» »
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Joe Biden hükümetini, Taliban’ın Mezar-ı Şerif şehrine girişine karşın "hiçbir şey yapmamak" ve "felakete yol açmakla" itham etti.
Mike Pence’ten Biden’a sert suçlama: Felakete yol açtı

CBS televizyonunda Margaret Brennan’ın programına konuk olan Pence, ABD Dışişleri Bakanlığının, Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin yayımladığı raporda, Biden ve Donald Trump yönetiminin sorumluluklarını incelediği raporu değerlendirdi.

Pence, Trump’ın ABD Başkanlığı döneminde, Taliban liderine “Afgan hükümetiyle işbirliği yapacaksınız. Teröristlere sığınak olmayacaksınız ve hiçbir Amerikan askerine zarar vermeyeceksiniz.” dediğini ve bu süreçte hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini aktararak, Kabil Havaalanında 13 ABD askerinin ölmesinin sorumlusunun o dönem ülkenin başında bulunan Biden olduğunu söyledi.

Biden hükümetini, Taliban'ın Mezar-ı Şerif şehrine girişine karşın hiçbir şey yapmamakla suçlayan Pence, hükümet hakkında “Afganistan felaketini başlattı ve 20 yıllık çatışmanın hüzünle sonuçlanmasına sebep oldu.” ifadesini kullandı.

Pence, terörle mücadele için Biden hükümetinin aksine birkaç bin Amerikan askerini Afganistan'da tutmanın ihtiyatlı olacağını ve Trump hükümetinin bu durumu tercih edeceğine inandığını vurguladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN TARTIŞMA YARATAN RAPORU

Bakanlığın, söz konusu raporunda, ABD’de Donald Trump ve Joe Biden yönetimlerinin, Afganistan’dan çekilme sürecindeki hazırlıklarının “yetersiz olduğu” ve bunun Afganistan yönetimi ve ABD ile işbirliği yapan Afganlar için “ciddi sonuçlar” doğurduğu kaydedilmişti.

Raporda, Trump hükümeti olası senaryoları dikkate almamak, plansızlık ve risk altındaki Afganlara yardım etmek için çaba sarf etmemekle eleştirilirken, Biden hükümetinin Afganistan'dan çekilen askeri birliklerin koordinasyonundan kimin sorumlu olduğunu bilmediği belirtilmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski ABD Başkanı Trump seçildiğinde ideolojik grupların ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi28 Haziran 2023 Çarşamba 18:10
  • Biden’dan Kurban Bayramı mesajı28 Haziran 2023 Çarşamba 12:30
  • Enkazına ulaşılan Titan denizaltısının ''katastrofik'' şekilde patladığı belirtildi23 Haziran 2023 Cuma 09:23
  • ABD Sahil Güvenliği, Titanik yakınında enkaz parçaları buldu22 Haziran 2023 Perşembe 20:15
  • Biden duyurdu! ABD, 125 bin mülteciyi ülkeye kabul edecek21 Haziran 2023 Çarşamba 19:52
  • ABD açıkladı: Ankara-Washington hattında kritik görüşme21 Haziran 2023 Çarşamba 17:21
  • Biden’ın oğlu Hunter Biden suçunu kabul edecek21 Haziran 2023 Çarşamba 15:16
  • Tarih belli oldu… Trump davası başlıyor21 Haziran 2023 Çarşamba 13:15
  • Biden: Dış politikada Kissinger bile beni geçemez20 Haziran 2023 Salı 19:49
  • Hunter Biden hakkındaki üç federal suçlamayı kabul edecek20 Haziran 2023 Salı 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti