  • BIST 111.177
  • Altın 282,265
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Milli Mücadele ve Şehitler Haftas: İskele Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi

» »
Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, İskele’de de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.
Milli Mücadele ve Şehitler Haftas: İskele Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, törende Anıt’a çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Ali Özüak, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Salih Sağdıç, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Rümeysa Mazlum, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Atakan Genç şiir okudu. 

“GEÇMİŞİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Piyade Yüzbaşı Ali Özüak, 56 yıl önce bugün, Enosis hayaliyle yaşayan Rum-Yunan ikilisinin Akritas Planı altında Kıbrıslı Türkleri katledildiği gün olduğunu söyledi. 

Özüak, gelecek nesillerin sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu gibi özel günlerin anılmasının önemine dikkat çekti. 

Törene, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı. Tören Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitler anısına okuduğu dua ile son buldu. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'ye "Askeri Deniz Üssü" kuruluyor!17 Aralık 2019 Salı 11:44
  • İmar Planı’na UBP’den HAYIR17 Aralık 2019 Salı 11:39
  • Nazım Tekman'ın ölüm nedeni belli oldu16 Aralık 2019 Pazartesi 17:30
  • Erkek bir şahıs ölü bulundu16 Aralık 2019 Pazartesi 11:08
  • Yeşil Barış Hareketi, imar planıyla ilgili kaygı belirtti15 Aralık 2019 Pazar 12:17
  • Ağıllar Köyü’nün de su çilesi bitti14 Aralık 2019 Cumartesi 13:43
  • Bu bölgelerde telefon ve internet kesintileri yaşanacak13 Aralık 2019 Cuma 18:03
  • Baybars: Biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz13 Aralık 2019 Cuma 17:02
  • Boğaziçi Köyü’ne drenaj hattı döşeniyor12 Aralık 2019 Perşembe 14:00
  • İskele'de su baskını!11 Aralık 2019 Çarşamba 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti