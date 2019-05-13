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Mimoza Hotel Turizme Açılıyor…

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Gazimağusa bölgesinde bulunan Mimoza Beach Hotel yenilenerek yeniden Turizme açılıyor. Bölge ekonomisine ve bölge turizmine kalite ile önemli katma değer sağlayacak olan hotel, yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.
Mimoza Hotel Turizme Açılıyor…

Mayıs Sonunda Hizmete Açılıyor…

5510 metre kare alana sahip doğanın içinde bir tatil merkezi haline getirilen otel, temiz hava ve yeşil içerisinde Akdeniz’in en güzel kumsallarından birine komşu olmasıyla tatilcilere rahat etmeleri için tüm olanakları suncak olan Mimoza Beach Hotel Mayıs sonunda hizmete açılacak.

İnsanların konaklama ihtiyaçlarına cevap veren güzide bir mekan haline gelen hotelin müşterileri içinde farklı özellikleri bulunuyor.

Doğanın İçinde Misafirlerine Ekonomik ve Şık Tatil Sunacak…

Huzurlu ve rahat bir dekorasyon konsepti ile dizayn edilen otelde 43  standart oda, 4 suit oda, 1 lüks oda ve 3 det 1+1 ebeveyn çocuk odası ile misafirlerine konfor ve rahatlık sunacak. Mevcut binaya ek yeni bir bina daha inşa edilen otelin odaları, eşsiz bir deniz manzarasına sahip olacak.

mimozaaaa.jpgKeyifli Bir Tatil Geçirme Fırsatı Sunuyor…

Yılın her mevsiminde denize girilebildiği ve havası ılık olduğu için tatilcilerin ilgi gösterdiği ülkemizde huzurlu ve güvenli ortamı ile öne çıkan bölgede hizmet verecek olan Mimoza Beach Hotelde; restoran, lobi bar, havuz, pool bar ve spor merkezi ile müşterilerine keyifli bir tatil keyfi yaşama imkanı sunacak.

Bölgenin Tarihi ve Turistik Yerlerine Yakın…

Hizmet kalitesi, uygun fiyat ve hijyen bakımından da tercih edilecek hotellerden bir haline gelecek olan Mimoza Beach Hotel, Salamis Antik Tiyatro ve Salamis Harabeleri gibi  Gazimağusa sınırları içerisindeki tarihi ve turistik mekânlara da yakınlığı ile ulaşım kolaylığı sağlıyor.

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