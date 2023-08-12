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Misafir olarak bulunduğu evden hırsızlık yaptı

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Doğancı'da meydana gelen olayda, misafir olarak bulunduğu evin yatak odasından toplam 22 adet cumhuriyet altını ile 4 adet yüzüğü ve 5 bin TL nakit parayı çalan 53 yaşındaki kadın tutuklandı.
Misafir olarak bulunduğu evden hırsızlık yaptı

Doğancı'da 9 Ağustos tarihinde saat 16.00 sıralarında  bir ikametgahta misafir olarak bulunan O.K. (K-53), ikametgahın yatak odasındaki kıyafet dolabı içerisinde muhafaza edilen muhtelif ebatlardaki toplam 22 adet cumhuriyet altını ile 4 adet yüzüğü ve 5 bin TL nakit parayı çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklandı.

Söz konusu altınlar ve nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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