Mısır, Katar ve BM, İsrail'in, Gazze'ye tüm insani yardımı durdurmasını kınadı

Bazı Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridine tüm insani yardım girişlerine engel olmasını kınadı.

Mısır ve Katar, israil'in kararının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söylerken, BM İnsani Yardım Yetkilisi Tom Fletcher kararı "kaygı verici" diye tarımladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kararın Hamas'ın yardım malzemelerini çalması ve bunu "terör makinesini finanse etmekte kullanması" nedeniyle alındığını söylemişti.

Bir Hamas Sözcüsü ise İsrail'in yardımları engellemesini "ucuz şantaj ve ateşkes anlaşmasına karşı bir darbe" diye tanımladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada İsrail'in kararı "şiddetle kınanırken, uluslararası insani hukuka aykırı olduğu ve ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da İsrail'i "açlığı Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanmakla" suçladı.

Hem Katar hem de Mısır, ateşkes anlaşmasında arabuluculuk yapmıştı.

Bu arada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da kararı kınadı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher da, sosyal medya hesabından "Uluslararası insanı hukuk açık: Hayati önemdeki, yaşam kurtaran yardımı ulaştırmamıza izin verilmeli" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın şimdiye kadar ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen ateşkesin uzatılması önerisini kabul etmediği söylendi.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının ilk olarak müzakere edilen haliyle hayata geçirilmesini istiyor. İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların karşılıklı serbest bırakılması ve Gazze'den İsrail güçlerinin çekilmesi, bu aşamada beklenen adımlardı.

Cuma akşamı Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların garantisi olmadan anlaşmanın uzatılmasına onay vermeyecekleri belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Birinci fazın sona ermesi ve Hamas'ın Witkoff taslağını kabul etmemesi üzerine, Başbakan Netanyahu bu sabahtan itibaren Gazze'ye tüm mal girişini durdurmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.

İsrail ayrıca, "Rehinelerimizin serbest bırakılmadığı bir ateşkese onay vermeyeceğiz. Hamas taslağı reddetmeye devam ederse başka sonuçları da olacaktır" dedi.

ABD temsilcisi Witkoff'un ateşkes taslağının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak anlaşmanın, ateşkesin altı hafta daha devam etmesini öngördüğü biliniyor.

Ateşkesin ilk aşaması 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi ve önceki gün sona erdi.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarında 48 binden fazla kişi öldürüldü.