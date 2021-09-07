İnsan hayatını boyunca belki de bir kişinin en sık karşılaşacağı cilt rahatsızlığı morluklardır. Morluk; kişinin cildine aldığı dış darbe yahut yaralanmalar sonucu deride ortaya çıkan renk değişimleridir. Morluk, vücutta bulunan küçük damarcıkların içinden bir miktar kanın deri içinde akması sonucu ortaya çıkmaktadır. Peki morluk nasıl geçer? Morluğa ne iyi gelir?

Morluklar, genellikle cildin zedelenmesi sonucu oluşmaktadır. Lakin bazı durumlarda stresten vücutta morluklar da oluşabilmektedir. Bacakta morluk oluşumu en yaygın olan morluk türüdür. Nedeni fark etmeksizin morlukların iyileşme süresi, yaralanmanın şiddetine göre değişebilmektedir. Lakin morluklar genellikle 10 gün içinde kendiliğinden iyileşmektedir. Morluklar iyileşirken, yaranın rengi de iyileşmektedir. Morluğun iyileşmesini hızlandırmak için ise birkaç yol bulunmaktadır.

MORLUKLARA KESİN ÇÖZÜM

Morluk, aslında zaman içinde hiçbir tedaviye gerek duymaksızın kendiliğinden iyileşebilmektedir. Lakin morluk görünümü cildin estetiğini bozduğu için çoğu insan yaraların izi olan bu morlukların mümkün olan en kısa sürede geçmesini istemektedir. Morluklara en etkili çözüm soğuk komprestir. Morluğun ortaya çıkmasını takiben gelen 2 yahut 3 gün boyunca, morluğun üzerine birkaç saatte bir 15 dakika boyunca soğuk buz kompresi yapmak morluğun iyileşmesini hızlandırmaktadır.

Morlukların iyileşmesini hızlandıran bir diğer yol ise; morluğu kalp hizasında tutmaktadır. Bu yol damarlardaki kalp akışını azaltıp yavaşlatacağından, morluğun geçmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bu yol ile morluğun rengi de hızlıca değişebilmektedir.

Morlukların geçmesini zorlaştıracak ağır aktivitelerden de kişinin kaçınması önemlidir. Spor yapan kişilerin morlukları geçene kadar bu aktiviteye ara vermeleri önemlidir. Zira spor sırasında kan akışı hızlanmaktadır, bu da morluğun geçmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca spor sırasında eklemler şişeceğinden morluk daha belirgin bir hale gelebilmektedir. Bu nedenle ağır egzersizlerden uzak durulmalıdır.

Morluğun daha hızlı iyileşmesi için bir diğer yol ise, morluğun çevresine yavaşça masaj yapmaktan geçmektedir. Lakin buradaki önemli husus morluğa değil, çevresine masaj yapılması gerektiğidir. Ayrıca masaj sırasında cilde fazla baskı uygulanmamalıdır.

Morlukların tedavisinde evde hazırlanan birkaç karışımında etkili olduğu görülmektedir. Bu karışımların başında sirkeli su gelmektedir. Sirkeli su yaraların iyileşmesini hızlandırdığından morluklarında geçmesini kolaylaştırmaktadır. Evde uygulanabilecek bir başka yol ise morluğun üzerine ezilmiş maydanoz koymaktır. Maydanozun iltihap önleyici yönü sayesinde morlukların iyileşme hızı artmaktadır. Ayrıca c vitamini yüksek besinler tüketmek de morlukların geçmesinde etkili olmaktadır.

GÖZALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?

Gözaltında meydana gelen morluklar genetik olabileceği gibi, bir yaralanma sonucu yahut uykusuzluktan kaynaklı da olabilmektedir. Peki gözaltı morluklarına ne iyi gelir? Aslında gözaltı morluklarının oluşma sebebine göre tedavi yöntemleri de değişmektedir. Bu nedenle öncelikle gözaltındaki morluğun kaynağı doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Lakin gözaltı morluklarını genel olarak azalacak birkaç yöntem bulunmaktadır. Gözaltı morluklarına iyi gelen yöntemler başlıca olarak şunlardır:

Gözlere ve gözaltlarına soğuk kompres uygulamak,

Gözlere ve gözaltlarına çay uygulamak,

Gözlere ve gözaltlarına salatalık uygulamak,

Gözlere ve gözaltlarına süt uygulamak,

Uyku süresini ve kalitesini arttırmak,

Yatmadan evvel gözaltlarına Hindistan cevizi yağı sürmek,

Uyurken baş yukarda kalacak şekilde yatmak.

GENETİK MORLUKLAR GEÇER Mİ?

Morluklar kimi zaman genetik olarak ortaya çıkmaktadır. Yani herhangi bir darbe veya yaralanmaya maruz kalmaksızın kişinin cildi yahut gözaltları morarabilmektedir. Genetik olarak ortaya çıkan bu morlukların kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Normal morlukları geçirmek için uygulanan metotlar bu tarz morluklarda da elbette ki işe yaramaktadır. Lakin bu morluklar zaman içinde tekrar ortaya çıkma eğilimini devam ettirmektedir.