Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!

30 Mayıs 2025 tarihinde Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan Korkmaz (48), yaşam mücadelesini kaybetti.
RT 297 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Korkmaz, Emine Eksoz (57) yönetimindeki MH 950 plakalı araçla çarpışmış ve kaza sonucu ağır yaralanmıştı. Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.